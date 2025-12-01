YouPol, l’app della Polizia di Stato si estende ai treni: da oggi segnalazioni geolocalizzate a bordo e in stazione

Da oggi chi viaggia in treno ha uno strumento in più per la propria sicurezza. La Polizia di Stato ha infatti esteso le funzionalità di YouPol, l’app dedicata alle segnalazioni dei cittadini, rendendola pienamente operativa anche per chi si trova a bordo dei convogli o nelle stazioni ferroviarie.

Il nuovo aggiornamento consente agli utenti di inviare in pochi secondi segnalazioni geolocalizzate riguardanti situazioni di pericolo, comportamenti sospetti o altre criticità. Foto, video o brevi messaggi arrivano direttamente alle sale operative della Polizia Ferroviaria e alle Questure, permettendo un’immediata valutazione del caso e un intervento tempestivo delle pattuglie.

YouPol non sostituisce il numero unico di emergenza 112, ma offre una modalità smart, intuitiva e accessibile di contatto tra cittadini e forze dell’ordine, potenziando le capacità di ascolto e monitoraggio. L’app è pensata anche per utenti non udenti e per persone straniere.

I dati diffusi mostrano il grande utilizzo dello strumento: da dicembre 2024 a oggi sono state registrate 46.877 richieste di aiuto generiche, 24.962 segnalazioni relative alla droga, 3.357 per violenza domestica e 3.648 per episodi di bullismo. La maggior parte proviene dalle grandi città del Nord e del Sud Italia.

Gli utenti più attivi sono nella fascia tra i 51 e i 60 anni (circa 100.000), seguiti dai giovani tra i 18 e i 30 anni (20.000) e dai minorenni (5.000). Le segnalazioni anonime sono in media 5.650 al mese e consentono comunque alla Polizia di Stato di svolgere attività di prevenzione e repressione.

Con l’estensione delle funzionalità ai treni e alle stazioni, la Polizia di Stato rafforza ulteriormente il proprio impegno per la sicurezza ferroviaria, invitando i cittadini a diventare parte attiva nel segnalare situazioni potenzialmente pericolose. YouPol conferma così la sua missione: facilitare il contatto con le forze dell’ordine e contribuire alla sicurezza quotidiana, nel segno del motto #essercisempre.