Yoga e meditazione dolce con immersione sonora a Le Spighe – Non solo Piadine di Alfonsine. L’appuntamento in via Raspona è per l’8 settembre, alle ore 18, per un’esperienza che sarà condotta da Laura Rambelli, Laura Ricci Maccarini e Messalina Frantic Palma.

Oltre un’ora di yoga e meditazione, al termine del quale sono previste campane tibetane, tamburo sciamanico, shruty e armonici.

Conclusa la fase di rilassamento, sarà il turno dell’enogastronomia del padrone di casa Andrea Ricci Maccarini, con calici di vino e “crescioncini”. Sarà possibile inoltre prolungare l’esperienza con una cena completa.

Per informazioni e prenotazioni:

Laura Rambelli 320 7247781

Messalina Frantic Palma 334 8033367