Nella XXIII Settimana scientifica, organizzata dal Comune di Faenza e dalla Palestra della scienza, vengono affrontate, in molte delle iniziative proposte, le tematiche della crisi climatica, dell’ambiente e della sostenibilità, della transizione energetica (fonti rinnovabili e comunità energetiche), dell’adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici.

Dopo il primo evento di sabato 25, che ha visto la presentazione del libro “La transizione energetica. Quota 5000-Zero termico” di Davide Pini, venerdì 31 marzo, nei locali della Palestra della Scienza, in via Cavour 7, alle 20.45 si parlerà del Ruolo della tecnologia, delle istituzioni e delle aziende nella mitigazione dei rischi collegati agli eventi metereologici estremi. Guido Bernardi, vicepresidente di CAE S.p.A, porterà il punto di vista e l’esperienza dell’azienda, leader italiana nella progettazione, realizzazione e manutenzione di reti di monitoraggio in tempo reale ai fini di protezione civile. Verranno presentate le soluzioni impiegate nella mitigazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, da eventi metereologici estremi, dagli incendi boschivi e da inquinamento delle risorse idriche.