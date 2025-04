XVI° Circuito di San Pietro in Trento: un centinaio di moto storiche ripercorrono l’antico tracciato

Un viaggio nel tempo sulle due ruote quello che si è svolto domenica 13 aprile a San Pietro in Trento dove il fascino delle moto d’epoca è tornato protagonista con la sedicesima edizione del Circuito di San Pietro in Trento, un evento imperdibile per gli amanti delle due ruote storiche, organizzato dal C.R.A.M.E. (Club Romagnolo Auto e Moto d’Epoca).

Il piccolo borgo ha chiuso al traffico un tratto di circa 900 metri diventati per l’occasione il palcoscenico con il circuito per le moto d’epoca ante 1930. Un’opportunità unica per vedere moto storiche, introvabili e costosissime provenienti da varie parti d’Italia.

Il programma ha visto la partecipazione di circa 100 moto, che nel circuito non potevano superare i 40km orari con oltre 200 persone al pranzo conviviale successivo. Nonostante il tempo inclemente, centinaia di persone hanno assistito al passaggio dei bolidi a due ruote e ha stupito la presenza di giovani appassionati collezionisti fra i partecipanti.