In occasione della 46esima edizione della gara ciclistica Coppa Caduti di Reda in programma il 3 aprile, dalle 8 alle 18.30, verranno disposte modifiche alla viabilità ordinaria.

Nel dettaglio, a Reda verrà istituito il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, eccetto per quelli partecipanti o al servizio della manifestazione, in tutta l’area di piazza Don Milani; in via Caroli, dall’intersezione con via Placci all’intersezione con via Selva Fantina/piazza Don Milani; in via Basiago 151 in tutta l’area adiacente al campo sportivo.

Nel comune di Brisighella invece, dalle 13 alle 17, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in via Moronico nel tratto compreso tra l’intersezione con la Strada Provinciale n. 16 e l’intersezione con via Agello. I veicoli lasciati in sosta saranno rimossi e trasportati in luogo di deposito e restituiti previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.