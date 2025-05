Si è svolto mercoledì 7 e giovedì 8 maggio presso il Club Hotel Dante a Cervia l’XI di Auser Emilia Romagna APS e ODV ETS.

Oltre gli 85 delegati delle Auser territoriali, erano presenti diversi ospiti. Dopo i saluti di Giovanni Grandu Vice Sindaco di Cervia, sono intervenuti Eleonora Proni Consigliera Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna che ha portato i saluti del Presidente de Pascale, Angiolino Barbieri Primo Presidente Auser ER e primo Portavoce FTS ER, Alberto Alberani Portavoce Forum del Terzo Settore Emilia Romagna, Massimo Bussandri Segretario Generale CGIL Emilia-Romagna Enzo Santolini Segretario Generale SPI-CGIL Emilia Romagna, Carlo Cacciamani già Direttore Agenzia Italia Meteo Cambiamento climatico e impatto sulla popolazione, Vasco Errani Presidente Associazione Giovanni Bissoni, Claudio Falasca Ufficio Studi Auser e Abitare & Anziani Vivere la longevità.

Dopo l’esposizione del documento congressuale è seguito il dibattito, dove sono emerse interessanti considerazioni e riflessioni. Si è poi proceduto all’elezione del direttivo.

L’Assemblea delle Delegate e dei Delegati Auser Emilia Romagna ha deliberato il sostegno e l’adesione all’Associazione Giovanni Bissoni che opera per la difesa e lo sviluppo del SSN perché considera il Servizio Sanitario Nazionale un Bene Comune e il Servizio Universale un elemento essenziale per i diritti della persona e dell’intera comunità.

Il SSN necessita di essere rilanciato e sostenuto dalla fiscalità generale equa e progressiva.

Il Congresso si è concluso con la riconferma alla Presidenza di Magda Babini Presidente uscente che ha espresso “gratitudine a quanti hanno collaborato in questo mandato. Il nostro cammino continua con una nuova forza e una nuova motivazione, risultato del lavoro che continueremo a portare avanti a sostegno dell’invecchiamento attivo e delle comunità dell’Emilia – Romagna”.

I numeri di Auser in Emilia – Romagna

Dal 2021 al 31 dicembre 2024 il numero degli associati APS e ODV è passato da

25.545 a 31.628 (di questi il 53,41 % sono associati ODV , il 59,34% donne, il 62% ha un’età compresa tra i 65 e 84 anni. Secondo i numeri elaborati dall’associazione il range del numero di associati nei diversi territori Auser ogni 1000 residenti va da 1,9 a 14,1.

I volontari e le volontarie Auser in Emilia – Romagna a dicembre risultano 10.562, al 90% impegnati nelle ODV quindi servizi alla persona e alla comunità, il 10% nelle attività culturali, di socializzazione, turismo sociale, laboratori creativi.

L’Assemblea ha espresso grande preoccupazione per le guerre in atto nel mondo, la violazione dei diritti umani e si impegna a promuovere e partecipare alle iniziative per la Pace, per la diplomazia e auspica un più forte ruolo dell’Unione Europea in tale direzione, rafforzando la coesione sociale, la solidarietà e la tutela dei diritti delle persone che sono tratti distintivi dalla sua costituzione.