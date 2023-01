Martedì 07 Febbraio a Faenza, alle ore 20:30 nella sede dell’Associazione Acquerellisti “Silvano Drei”, nel Centro Sociale “Corbari” in Via Canal Grande 46, incontro / workshop con l’Architetto Paolo Rava.

Si tratta della VII^ Serata Artistica – Anno Artistico 2022-2023.

Spiega il Presidente Prof. Rolando Giovannini: “Dopo la iniziale lezione sul tema della Nutrizione (Francesca Drei), il disegno sui Manga (Anna Bucchi), grafica con penna a sfera (Mirco De Nicolò), il progetto per la scultura (Alessandra Bonoli), sul tema figura vivente con modella (Pietro Lenzini), sullo specifico dell’acquerello (Mirna Montanari), martedì prossimo 07 Febbraio, 90 minuti dedicati al disegno del luogo, dell’ambiente, della spazialità, così importanti per gli acquerellisti e i pittori nelle proprie rappresentazioni.

Un panorama variegato di approcci e di tecniche perché seppur vero che si ama e si pratica l’acquerello, gli altri processi offrono spunti di confronto e di misurazione sulle abilità e competenze.

Ciò unicamente verso il miglioramento complessivo della figura dell’artista che in Associazione è del tutto volontaria e dettata da grande passione”.

Il titolo dell’attività creativa è:

“Visioni prospettiche urbane. Il tratto a matita”

—-

Concept del workshop:

“Dalla proiezione dello spazio urbano, l’occhio ed il tratto a matita ne identificano sulla carta la poetica.

Sperimentazione con matite e colore”

I partecipanti dovranno portare astuccio con matite, pastelli, acquerelli, pennelli e semplice foglio di carta da disegno, formato A4 o 20×30 cm.

La sperimentazione sarà svolta in piano su tavoli.

Paolo Rava, architetto.

Fonda l’A+4studio in Faenza, ricercatore in Bioedilizia, presidente ANAB, associazione nazionale architettura bioecologica.

Già professore a contratto di laboratorio di progettazione architettonica facoltà di architettura di Ferrara, ora insegna facoltà di Bologna.

Tutor alla prima scuola di architettura mediterranea.