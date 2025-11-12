Giovedì 27 novembre il Museo Carlo Zauli ospita una nuova giornata di Arts Therapies Labs, condotta da Mona Lisa Tina, artista visiva, arte terapeuta e docente alla Scuola Nuove Arti Terapie.
Programma della giornata:
“Un’occasione per condividere un’esperienza di ricerca e benessere attraverso il linguaggio dell’arte, in uno spazio dedicato all’ascolto e alla creatività”.
– 10:00 – 14:00 sessioni individuali, in presenza e online
– 15:00 – 18:00 workshop di gruppo
Quote di partecipazione:
– Sessione individuale €35 + iva
– Workshop di gruppo €30 + iva
Mona Lisa Tina. Artista e arte terapeuta, vive e lavora a Bologna. Nata a Francavilla Fontana (BR) nel 1977, si è diplomata nel 2005 in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Bologna e si è specializzata nel 2012 in Arte Terapia presso Art Therapy Italiana. E’ referente didattico del Corso Triennale “NUOVE ARTI TERAPIE” – indirizzo Arti Visive e Performative – sede di Bologna, Direttore Oliviero Rossi.
Conduce numerosi seminari e workshop incentrati sui punti fondamentali della propria ricerca artistica.
Ha esposto presso diversi musei, spazi e istituzioni in Italia e all’estero.