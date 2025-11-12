“Un’occasione per condividere un’esperienza di ricerca e benessere attraverso il linguaggio dell’arte, in uno spazio dedicato all’ascolto e alla creatività”.

Quote di partecipazione:

– Sessione individuale €35 + iva

– Workshop di gruppo €30 + iva

Mona Lisa Tina. Artista e arte terapeuta, vive e lavora a Bologna. Nata a Francavilla Fontana (BR) nel 1977, si è diplomata nel 2005 in Pittura all’Accademia di Belle Arti di Bologna e si è specializzata nel 2012 in Arte Terapia presso Art Therapy Italiana. E’ referente didattico del Corso Triennale “NUOVE ARTI TERAPIE” – indirizzo Arti Visive e Performative – sede di Bologna, Direttore Oliviero Rossi.

Conduce numerosi seminari e workshop incentrati sui punti fondamentali della propria ricerca artistica.

Ha esposto presso diversi musei, spazi e istituzioni in Italia e all’estero.