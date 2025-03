Arriva per la prima volta a Ravenna la Wings For Life World Run, una corsa benefica che si svolge in contemporanea in tutto il mondo. “Corri per chi non può” è il motto dell’iniziativa, volta a raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie del midollo spinale. La Wings for Life sarà domenica 4 maggio, con partenza alle ore 13 dalla Darsena di città. Tra gli ambassador dell’iniziativa c’è l’ultramaratoneta e running coach Lorenzo Lotti