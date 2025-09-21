L’Adriatico Wind Club di Porto Corsini sta ospitando in questo weekend il Memorial Ballanti-Saiani, abbinato alla III tappa di Coppa Italia iQFoil, con 42 atleti in gara provenienti da tutta Italia nelle categorie Youth e Junior.

Il meteo, che alla vigilia sembrava non promettere vento, ha invece regalato per ora due bellissime – sebbene lunghe – giornate di regate: venerdì, quasi inaspettatamente, sono arrivati gli otto nodi minimi per disputare due prove di sprint slalom (una in meno per le donne). “Ci hanno pensato Lorenza e Dalia – hanno commentato dal circolo – a mandare quel vento inatteso, ma prezioso per poter regatare nell’evento che porta il loro nome”. Sabato, il vento si è fatto attendere a lungo, ma quando le speranze erano ormai vane, ha iniziato a soffiare con sempre maggiore energia, fino a toccare i 10-11 nodi, permettendo di completare altre quattro belle prove. La flotta è rientrata a terra solo al tramonto, chiudendo così la seconda giornata con sei regate disputate complessivamente.

Le classifiche restano provvisorie in attesa della giornata conclusiva di domenica 21 settembre. Nella categoria U19 maschile guida Edoardo Guarnati (Fraglia Vela Malcesine) con i parziali 2-1-1-1-1-(4), davanti al compagno di circolo Lorenzo Maroadi che ha ottenuto 1-(3)-3-3-3-2, mentre in terza posizione si trova Matteo Montanari (Adriatico Wind Club) con 5-4-(6)-5-2-1. Nell’U19 femminile comanda Vittoria Marconi (LNI Civitavecchia) con 1-(2)-1-1-1-1, seguita dalla compagna di squadra Alice Evangelisti con (2)-1-2-2-2-2 e da Nicole Prandini (Fraglia Vela Malcesine) con 3-3-(5)-4-3-3. Nell’U17 maschile al primo posto c’è Pierluigi Caproni (LNI Cagliari) con 1-1-2-1-(20 BFD)-1, seguito da Luca Pacchiotti (Fraglia Vela Malcesine) con 4-2-2-1-(9)-10 e da Davide Meccucci (LNI Civitavecchia) con 3-(12)-4-3-2-3. Nell’U17 femminile primeggia Elettra Fulgenzi (SEF Stamura) con 1-1-1-(2)-1-1, davanti alla compagna di circolo Elisa Bruno con 2-2-(4)-1-2-2 e a Ginevra Giunti (Planet Sail Bracciano) con (3)-3-3-3-3-3.

La manifestazione mantiene un valore particolarmente sentito per l’Adriatico Wind Club, che ricorda con affetto le atlete Dalia Saiani e Lorenza Ballanti, cresciute al club e capaci di distinguersi a livello nazionale e internazionale. La loro memoria accompagna ancora oggi il lavoro del circolo, impegnato da decenni nella crescita del windsurf giovanile e nella formazione di squadre agonistiche di alto livello, fino alla classe olimpica iQFoil con atleti come Francesco Forani. Accanto alla Federazione Italiana Vela, l’organizzazione è sostenuta da Comune di Ravenna, Pro Loco e dai partner privati AC Immobiliare, Amadei Costruzioni, Casa Facile, Gilca, GMT, Lattoneria Astorri, Marlin Blue, Solmec, Spada Roberto, Studio Emme.

Oggi ultima giornata sarà decisiva per l’assegnazione dei podi di tappa.