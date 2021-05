Mancano solo 3 giorni al Memorial Ballanti-Saiani, evento dei record per il mondo del windsurf, non solo per tutte le Classi di windsurf insieme che saranno presenti: le iscrizioni alle regate organizzate dall’Adriatico WInd Club Ravenna della classe Techno 293 infatti (chiuse ufficialmente domenica 2 maggio) sono arrivate al numero record di 237 giovani regatanti, battendo cosi il precedente record numerico raggiunto in occasione della III tappa di Coppa Italia disputata a Santa Teresa di Gallura-Coluccia (Sardegna nord) nel 2016, che toccó i 227 iscritti. Il Memorial Ballanti-Saiani dovrebbe quindi diventare “capoclassifica” degli eventi che negli anni hanno superato i 200 partecipanti. Una grande soddisfazione e responsabilità che dà al circolo presieduto da Giovanni Forani ancor più la carica per iniziare questo evento al meglio delle possibilità! Un vero boom del mondo soprattutto giovanile del windsurf, che a Ravenna toccherà il numero totale di 307 regatanti, con 46 atleti presenti per le regate della nuova classe olimpica iQFoil, 24 della Formula Windsurfing Fin& Open Foil e i già segnalati 237 della classe giovanile per la Federazione Italiana Vela Techno 293. All’Adriatico Wind Club Ravenna si stanno definendo gli ultimi dettagli per creare un’organizzazione snella, ma allo stesso tempo rigida nel far rispettare tutti i protocolli necessari per disputare in sicurezza un evento che si svolgerà tra la spiaggia e il mare di Porto Corsini, nell’ampia sede all’aperto del circolo organizzatore.