Canto, danza e recitazione. Su questi tre pilastri dello spettacolo si muoverà “WEEKENDINMUSICAL”, un lungo e coinvolgente stage promosso e organizzato per sabato 23 e domenica 24 novembre dallo staff del Centro Studi Danza Asd di Lugo nella sede che ospita l’attività dell’associazione in via Gastaldi nel centro adiacente il Villaggio Neolitico e le Buche Gattelli.

Due giorni ricchi di esperienze per il gruppo di ragazzi e ragazze del Centro Studi Danza che da anni si esibisce in tutta Italia, partecipa a concorsi nazionali e, settimana dopo settimana, si perfeziona nelle lezioni di musical dirette da Laura Ghera e dai suoi collaboratori e collaboratrici. Un’esperienza, quella di WEEKENDINMUSICAL, aperta anche a giovani di altre scuole e territori che vorranno approfittare di questa opportunità di maturazione e crescita personale.

L’occasione per lavorare spalla a spalla con alcuni dei migliori professionisti del settore, scoprendo i segreti del palcoscenico ed esplorando nel profondo il potenziale artistico di tutti i partecipanti, sia principianti che artisti più esperti e navigati.

Quattro i docenti che si alterneranno nelle due giornate di stage.

Simone De Rose– attore, regista, diplomato Scuola del Musical, interprete di alcuni dei più grandi successi teatrali degli ultimi anni come Cats, L’Esorcista, Hair Spray, La Febbre del Sabato Sera, Spamalot, La Famiglia Addams, Il Ritratto di Dorian Grey.

Lucio Leone– Giornalista, storico e insegnante di storia del Teatro Musicale, autore teatrale. Collabora con Central Palc, Cultura & Culture, Musica361, Riflettori su, Rivista Musical!, L’Opinione. Ha pubblicato “Canto di Natale ed altri racconti”, per Reportage Edizioni. Ha partecipato a programmi televisivi e radiofonici in veste di critico e giornalista.

Denny Lanza– Regista di Musical, coreografo, produttore. Direttore di Musical Times Academy, docente e Direttore artistico di IAM – Italian Accademy of Musical e di MAGDA – Scuola di Musical. Regista e produttore di “Spring Awakening”, ideatore di format come La Giostra del Musica e del concorso nazionale Into the Musical.

Giovanni Ceniccola – coreografo, docente e performer. Vice-direttore di Musical Times Academy, docente di Modern jazz, Musical Theatre Ensemble e Danza classica.