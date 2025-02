Altro fine settimana tra indoor e cross per i portacolori di Atletica 85 Faenza BCC. A Parma si sono svolti i campionati regionali categoria cadetti/e. 20 i nostri atleti in gara sabato che hanno ottenuto grandi risultati, tra tutti: il secondo posto di Mihaela Secrieru nel salto in alto con la misura di 1,55m, terzo posto di Maia Minardi conquistato con il primo lancio a 10,76m, nei 200m Happyness Chukwueloka terza con il grande tempo di 27″70. Domenica, con altri 15 giovani in gara, si rinizia alla grande con il primato personale di 8″17 Margherita Poli nei 60m che vince la Finale B e si guadagna il quarto posto finale (su 148 partenti!). Seconda piazza per Happyness nel salto triplo con 10,14m che promette bene per il futuro.

A Colorina (Sondrio) si sono disputati i campionati italiani di cross master dove le nostre Signore della Corsa hanno raggiunto, come sempre, risultati fantastici: Martina Facciani si laurea campionessa italiana categoria F40 e Fiorenza Pierli nella categoria F45. Valentina Facciani terza sempre nella categoria F40. In classifica generale Atletica85 si guadagna il terzo gradino del podio, ditro Casone Noceto e Paratico a conferma che la nostra squadra è ai vertici nazionali da parecchi anni ormai, cosa non scontata.