Weekend ravennate per tutti, dagli universitari agli intenditori di vino

Un weekend ravennate davvero per tutti in città: le Artificerie Almagià hanno accolto con festa le matricole e gli studenti del Campus di Ravenna nella serata di venerdì 25 ottobre. Nel dettaglio, “AlmaFest” (questo l’evento) è il progetto che dal 2017 unisce gli universitari della città grazie alla collaborazione tra gli studenti, su richiesta del Campus, e con l’appoggio della Fondazione Flaminia.

Con “AlmaFest” il territorio si mobilità per far diventare questo appuntamento per i giovani sempre più un vero e proprio spettacolo.

All’interno dell’evento ha partecipato anche il mondo del volontariato, precisamente i giovani della Croce Rossa di Ravenna con alcune attività per testare la conoscenza sul tema delle dipendenze e dell’abuso da social network da parte degli universitari.

Infine per tre giorni, il centro di Ravenna è diventato teatro del buon vino e del buon cibo di Romagna grazie a “GiovinBacco. Sangiovese in Festa“.