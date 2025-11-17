Si è chiusa, con un grande successo di pubblico e unanime soddisfazione degli organizzatori, l’edizione 2025 di Art & Ciocc – Il Tour dei Cioccolatieri, che per tre giorni ha trasformato Piazza del Popolo in un’autentica capitale del cioccolato artigianale. Un flusso continuo di famiglie, turisti, appassionati e curiosi ha animato il cuore della città, confermando Ravenna come una delle tappe più amate e partecipate del tour nazionale.

Fin dal taglio del nastro di venerdì mattina, quando il profumo del cioccolato ha avvolto il centro storico, l’atmosfera si è rivelata quella delle grandi occasioni. Le bancarelle dei maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia – tra praline, tavolette, creme spalmabili, sculture e specialità regionali – sono state letteralmente prese d’assalto da un pubblico entusiasta e curioso.

Gli espositori hanno registrato un afflusso continuo e costante: dalle prime ore del mattino fino alla sera, le vie intorno a Piazza del Popolo sono diventate un crocevia di degustazioni, acquisti, sorrisi e scoperte.

Un fine settimana che valorizza gusto, qualità e artigianalità

La tappa ravennate, arrivata dopo quella di Bassano del Grappa, ha confermato la capacità della manifestazione di coniugare gusto e cultura dell’artigianato, diventando un punto di riferimento per chi cerca prodotti d’eccellenza e storie di tradizione.

“Art & Ciocc porta in città una ventata di energia positiva – ha ribadito Mauro Mambelli, presidente Confcommercio Ravenna. Il pubblico che abbiamo visto in piazza dimostra quanto eventi di qualità siano in grado di generare entusiasmo e movimento. Per il nostro commercio di vicinato è un segnale importante: più persone in centro significano maggiori occasioni di relazione e di acquisto. Quando Ravenna si anima così, mostra davvero il meglio di sé”.

Parole confermate anche dagli operatori del territorio, che hanno apprezzato l’ottima affluenza durante tutto l’arco della tre giorni.

Il cioccolato come festa e linguaggio universale

Soddisfazione anche da parte degli organizzatori del tour. Roberto Donolato, amministratore di Mark. Co & Co., ha evidenziato come “ogni tappa di Art & Ciocc sia una festa che unisce gusto, tradizione e convivialità”. Ravenna, ancora una volta, ha risposto con entusiasmo, confermando la capacità dell’evento di attrarre un pubblico ampio e trasversale.

Il cioccolato si è rivelato protagonista assoluto: non solo prodotto da gustare, ma anche occasione per incontrarsi, condividere esperienze, scoprire curiosità e avvicinarsi alla cultura del cacao italiano.

Una città viva tra arte, cultura ed eventi

L’evento si è inserito in un autunno particolarmente vivace per Ravenna, come ricordato dall’assessore al Commercio e Artigianato Fabio Sbaraglia, che ha sottolineato il valore delle manifestazioni capaci di animare il centro storico e accompagnare cittadini e visitatori tra Biennale del Mosaico, Ravenna Festival – Trilogia d’Autunno e il percorso verso il ricco calendario natalizio.

Bilancio positivo e appuntamento al prossimo anno

Gli espositori ringraziano per i complimenti ricevuti dal pubblico per i loro prodotti: molti consumatori hanno apprezzato la notevole qualità del cioccolato presente negli stand. Ravenna continua a rappresentare una delle città più attrattive per i nostri artigiani. Grazie alla Confcommercio e al Comune per l’ospitalità

Con una costante affluenza di pubblico di tutte le fasce d’età, Art & Ciocc 2025 chiude a Ravenna con un bilancio più che positivo. Piazza del Popolo ha quindi salutato il tour, che proseguirà in altre città italiane, ma ha lasciato in città il ricordo di un fine settimana dolce, vivace e ricco di energia.