Weekend di Ferragosto: ladri in azione nel forese. A Ravenna torturato un cane

Forese colpito dai ladri durante il lungo weekend di Ferragosto. Arrivano i primi bilanci delle scorribande di ladri e arrivano attraverso le pagine dei gruppi WhatsApp “Ravenna SOS Sicurezza” e “Ravenna SOS Chat, aiutiamo le Forze dell’Ordine”. Approfittando dell’assenza delle famiglie nelle case, in ferie o a festeggiare, i ladri hanno fatto irruzione in diverse case durante l’ultimo fine settimana, non sempre però riuscendo a portare a termine i propri colpi.

Le zona principalmente colpite sono state quelle di Piangipane, dove i malviventi hanno visitato almeno 3 abitazioni in via Braccesca e in via Carraia Cooperativa durante la notte fra il 16 e il 17 agosto, portando via gioielli e oggetti preziosi, e San Pancrazio, con almeno tre segnalazioni da parte dei residenti, una delle quali per un furto andato a segno.