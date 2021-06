La Rocca di Riolo Terme, da venerdì 4 a domenica 6 giugno, propone tanti appuntamenti dedicati alla gamification culturale e alla letteratura locale.

Venerdì 4, dalle ore 17 torna l’Escape alla Rocca, “Fuga dal Castello” un gioco in cui i partecipanti devono fuggire dal castello dopo aver risolto tanti enigmi e indovinelli, un percorso per mettersi alla prova che come unico obiettivo ha la ricerca della chiave per aprire la porta della Torre. Sempre venerdì alle ore 20.30 “Letture nel fossato” presentazione del libro di Francesco Rivola “Una terra fantastica”, a cura della Biblioteca di Riolo Terme.

Sabato 5 giugno, alle ore 21 “Game over” in partenza dalla Rocca di Riolo Terme, gioco di ruolo a squadre in cui l’obiettivo è quello di cercare tutte le chiavi di risposta a domande e prove, ma la cosa importante è fuggire dallo spaventoso inseguitore che non risparmierà nessuno.

Domenica 6 giugno tutto il giorno “Caterina 2.0” adventure game dedicato a Caterina Sforza, divertente caccia al tesoro digitale tra le sale della rocca sforzesca da svolgere durante la visita in autonomia, grazie all’utilizzo del proprio smartphone.

I protocolli di accesso alla Rocca di Riolo prevedono l’utilizzo della mascherina e dei gel igienizzanti. Al fine di consentire l’accesso contingentato e la sicurezza di tutti è obbligatoria la prenotazione e si consiglia l’acquisto online dei biglietti sul sito shop.atlantide.net

Per info e prenotazioni 0546 77450 – 335 1209933