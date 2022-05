I Volontari, le Volontarie e le Infermiere Volontarie di Croce Rossa del Comitato di Ravenna saranno impegnati in Piazza San Francesco da venerdì 27 a domenica 29 maggio in occasione di diverse iniziative a cui tutta la popolazione è invitata;

In particolare:

“Mercatino solidale” – Piazza S. Francesco a Ravenna nei giorni 27-28-29 maggio dalle ore 9.30 fino alle ore 19.00. Come sempre saranno in vendita abiti, oggettistica, quadri, libri.

“Proiezione “Biennial report”

Nella giornata di sabato 28 presso la sala al 1° Piano degli Antichi Chiostri Francescani alle ore 10.00 si potrà assistere alla proiezione di un video che illustra le diverse attività svolte dai volontari i questi ultimi due anni di pandemia;

Nel pomeriggio di sabato alle ore 16.00, “inaugurazione ufficiale di un’ambulanza” donata al Comitato CRI di Ravenna da Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna;

“Memorial S.lla Paola Bartolozzi”, domenica 29 ore 9.30 Piazza san Francesco.

Saranno presenti nella Piazza alcune postazioni per dimostrazioni BLS (Basic Life Support), una procedura di primo soccorso che comprende la rianimazione cardiopolmonare e una serie di azioni di supporto di base alle funzioni vitali, da parte di monitori di Croce Rossa e Infermiere Volontarie.

Tutte le iniziative in programma sono rivolte a tutta la popolazione proprio per dare un segno tangibile di quanto il Comitato di Croce Rossa opera sul territorio per aiutare chi ha bisogno ma anche per fornire informazioni utili in situazioni di emergenza. Anche un gruppo di clown di Croce Rossa saranno presenti per la gioia dei più piccoli.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che vorranno contribuire a “dare una mano” ai Volontari della CRI che si trovano sempre in prima linea per aiutare chi ha bisogno.

L’elenco del ricavato delle raccolte fondi e delle iniziative solidali è aggiornato sul sito www.criravenna.it dove sono elencati i progetti da sostenere e le nuove iniziative in corso, sia locali che nazionali.

Per ulteriori informazioni: ravenna@cri.it