Anche nel mese di ottobre, puntuale a Ravenna, torna nei giorni 17-18-19, dalle ore 9.00 fino alle ore 18.30, in Piazza San Francesco il “Mercatino solidale”. I Volontari e le Volontarie di Croce Rossa del Comitato di Ravenna come sempre saranno presenti con l’allestimento di una tenda per la vendita di abiti, oggettistica, quadri, libri e altro.

L’iniziativa è volta a raccogliere fondi per contribuire alla realizzazione di quanto il Comitato di Croce Rossa compie sul territorio ad opera dei Volontari e Volontarie della CRI, sempre in prima linea.

Ricordiamo inoltre il “mercatino solidale permanente” ogni martedì del mese dalle 9.30 alle 17.00 in Via Guaccimanni, 19.

Il contributo di tanti che supportano le nostre attività è prezioso e come sempre il ricavato delle raccolte fondi e delle iniziative solidali viene impiegato per sostenere diverse iniziative, sia locali che nazionali.

Un sentito grazie a tutti coloro che saranno con noi ad aiutare chi ha bisogno!