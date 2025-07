Sono due le medaglie che l’Adriatico Wind Club ha visto consegnare ai suoi giovani timonieri nel corso della 3° tappa di Coppa Italia Techno 293 2025di questo fine settimana, svoltasi a Talamone, Grosseto. 5 i romagnoli che hanno gareggiato insieme ad oltre un centinaio di velisti provenienti da tutta Italia. 2 sono, invece, i premiati:

Per la Flotta CH3, Lorenzo Innocenti, Adriatico Wind Club ASD, si aggiudica la 3° posizione, preceduto da Marco Sarica, Windsurfing Club Cagliari ASD, in 2° e Federico Samona, Circolo Velico Sferracavallo SSD, che conquista, invece, il 1° posto.

Per la Flotta CH4, Filippo Margotti, Adriatico Wind Club ASD, si posiziona sul 3° gradino del podio; davanti a lui Emanuele Orneli, Tognazzi Marine Village ASD, in 2° posizione e Luca Macaluso, Circolo Velico Sferracavallo SSD, al 1°.

Così i piazzamenti degli altri componenti della squadra:

Per la categoria Plus Under 17 Alessandro La Sala all’8° posto;

Per la categoria Under 15 Tommaso Nicola Vallini al 7° posto e Filippo Verità al 16°.