Il Festival WAM! lancia una chiamata pubblica aperta a tutti i cittadini al di sopra dei 60 anni, per il laboratorio di espressività corporea “Anziano sarai tu!”, che si terrà presso il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza.

Il corpo è lo strumento di riferimento principale di questo percorso.

Corpo inteso come luogo in cui risiedono gesti, segni, memorie, significati possibili legati anche alla propria storia personale, e alla storia del luogo in cui si vive, al proprio ambiente. Per questo motivo, ogni tipo di corpo è benvenuto, non sono richieste pregresse esperienze o abilità particolari: ognuno con il corpo che ha, senza definire stereotipi legati a età o genere.

Si proporrà un lavoro di consapevolezza corporea a benessere, per poi passare alla sperimentazione del movimento da diversi punti di vista: funzionale, evocativo, poetico. I primi due incontri saranno condotti in streaming dalla danzatrice Silvia Gribaudi, mentre il 3 e 4 settembre da Valentina Caggio e Paola Ponti di Compagnia Iris.

Questo progetto è frutto di una collaborazione tra WAM! Festival, Comune di Faenza, LibrAzione, MIC, Compagnia Iris, Unione della Romagna faentina.

IL LABORATORIO costa 8€ per i quattro incontri ED È A NUMERO CHIUSO.

PER RISERVARE IL VOSTRO POSTO POTETE CHIAMARE IL 3474436893 oppure scrivere a

prenotazioniwamfestival@gmail.com