In occasione dell’inaugurazione del 41° Anno Accademico 2025-2026, l’Università Giovanna Bosi Maramotti per la formazione permanente degli adulti APS di Ravenna organizza per sabato 22 novembre un incontro speciale con un ospite d’eccezione. Walter Veltroni – ex vicepresidente del Consiglio dei Ministri, scrittore e regista – interverrà sul tema “Cinquant’anni senza Pasolini”, nel cinquantesimo anniversario dell’assassinio del grande poeta, avvenuto a Ostia nella notte fra l’1 e il 2 novembre 1975. L’appuntamento è alle ore 9.00 al Teatro di Rasi di via di Roma 39, a Ravenna. Presiede l’incontro Elsa Signorino, da settembre nuova presidente Unibosi.

Per ricordare che cosa ha rappresentato Pier Paolo Pasolini nella storia della cultura e della società italiana e significare quanto la sua presenza sia ancora oggi così importante, ricorriamo ad alcuni celebri passi dell’orazione funebre che Alberto Moravia, amico del poeta, pronunciò il 5 novembre del 1975 in Campo dei Fiori.

Dice Moravia: “… in questi ultimi giorni sono stato continuamente ossessionato dalle immagini della morte di Pier Paolo Pasolini, non soltanto per la crudeltà, l’atrocità, di questa morte, ma perché non mi riusciva di rintracciarne il senso, il significato… chi fuggiva a piedi, inseguito, era Pier Paolo Pasolini, il Poeta e colui… e coloro – chi fosse – che gli correvano dietro, non avevano un volto, perché non sapevano quello che facevano e non sapevano chi era Pasolini.”

“Con Pier Paolo Pasolini noi abbiamo perduto prima di tutto un uomo profondamente buono, mite, gentile, dall’animo portato ai migliori sentimenti. Un uomo che odiava la violenza…

Poi abbiamo perso un poeta. E poeti non ce ne sono tanti nel mondo, ne nascono tre o quattro soltanto in un secolo. Quando sarà finito questo secolo, Pasolini sarà tra i pochissimi che conteranno come poeta”.

Poi abbiamo perduto anche un romanziere. Il romanziere delle borgate, il romanziere dei ragazzi di vita, della vita violenta… Poi abbiamo perso un regista che tutti conoscono.

“Infine, abbiamo perduto un saggista. Pasolini aveva un’attenzione per i problemi sociali del suo paese, per lo sviluppo di questo paese. Un’attenzione diciamolo pure patriottica che pochi hanno avuto. Tutto questo l’Italia l’ha perduto, ha perduto un uomo prezioso che era nel fiore degli anni.

WALTER VELTRONI. Vicepresidente del Consiglio e ministro della cultura nel primo governo Prodi, è stato sindaco di Roma e fondatore nonché primo segretario del Pd. Da alcuni anni si è ritirato dalla politica attiva e si dedica alla sua attività di saggista e scrittore, nonché di documentarista. Gli ultimi suoi lavori sono “La condanna” (Milano, Rizzoli, 2024), “Buonvino e il circo insanguinato” (Venezia, Marsilio, 2024) e “Iris, la Libertà” (Milano, Rizzoli, 2025)

UNIBOSI – L’Università Giovanna Bosi Maramotti per la formazione permanente degli adulti APS di Ravenna vanta 41 anni di vita e inaugura il 22 novembre l’anno accademico 2025-2026 che conta più di cinquanta corsi, conferenze, laboratori, raccolti sotto lo slogan “È tempo di imparare. La cultura alla prova del nostro tempo”. I corsi spaziano dalla storia e archeologia alla letteratura, dalla musica alle scienze, dall’arte alle lingue e culture straniere. Dal 25 novembre al 31 marzo 2026 Unibosi organizza poi 12 conferenze pubbliche nell’ambito della rassegna “I pomeriggi del gufo”, simbolo dell’università.