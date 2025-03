Il coordinamento Provinciale Terzo Settore Ravenna riunitosi presso il Centro Sociale “Le Rose” Ravenna, ha eletto il nuovo Portavoce Walter Raspa delle Acli, mentre nel direttivo sono stati eletti: Ranieri Maria Giovanna (Consulta Volontariato Bassa Romagna), Righi Simone(Confcooperative Ravenna), Rossi Mirella(Auser Ravenna), Spinazzi Samkhya (Arci).

Al Coordinamento Provinciale Terzo Settore Ravenna, fanno parte: Acli Ravenna, Ancescao Prov., A.I.C.E., ARCI Ravenna, AUSER Ravenna, AVIS Prov.Ravenna, CONFCOOPERATIVE Ravenna, LEGA COOP Ravenna, PENSO PER NON SOFFRIRE ODV, PUBBLICA ASSISTENZA Ravenna, PUBBLICA ASSISTENZA Lugo, UILDM, UISP Ravenna/Lugo, MCL , COORDINAMENTO VOLONTARI Cervia.

Il Forum Provinciale Ravenna del Terzo Settore ETS è un ente non profit ed è il principale organismo di rappresentanza unitaria del Terzo settore.Il Forum del Terzo Settore Ravenna, ha quale obiettivo principale, la valorizzazione delle attività e delle esperienze che le cittadine e i cittadini autonomamente organizzati attuano sul territorio per migliorare la qualità della vita e delle comunità, attraverso percorsi, anche innovativi, basati su equità, giustizia sociale, sussidiarietà e sviluppo sostenibile.

I principali compiti :

la rappresentanza sociale e politica nei confronti di Istituzioni, Enti Pubblici, Associazioni.

il Coordinamento e il sostegno alle reti interassociative;

la Comunicazione di valori, progetti e istanze delle realtà organizzate del Terzo Settore

la Formazione degli Enti di Terzo settore, per potenziarne la capacità di intervento sui territori e di risposta ai cambiamenti sociali ed economici.

Al Forum provinciale Ravenna , aderiscono 21 Associazioni di realtà della società civile che operano a livello territoriale, in ttta la Provincia di Ravenna.All’interno del Forum Ravenna, saranno attivati diverse Consulte e gruppi di lavoro tematici.

IL FORUM TERZO SETTORE NAZIONALE:Il Forum Nazionale del Terzo Settore, a conclusione della procedura di avviso pubblico per l’attuazione degli articoli 59 e 64 del Codice del Terzo Settore, è risultato essere l’associazione di enti del Terzo settore maggiormente rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero degli enti aderenti (qui i documenti ufficiali del Ministero del Lavoro 2017, Ministero del Lavoro 2020, Ministero del Lavoro 2024).Dal 11/07/2023 (rep. n. 117838) è iscritto al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) nella sezione “altri ETS” e con essa ha acquisito la personalità giuridica.Rappresenta circa 100 organizzazioni nazionali (di cui 86 già iscritte al Runts) di secondo e terzo livello – per un totale di oltre 121.000 sedi territoriali (di cui almeno circa 43.000 già iscritti al Runts) – che operano negli ambiti del Volontariato,dell’Associazionismo, della Cooperazione Sociale, della Solidarietà Internazionale, della Finanza Etica, del Commercio Equo e Solidale del nostro Paese.