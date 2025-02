I Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, durante lo scorso fine settimana, hanno svolto servizi di controllo del territorio.

Nella tarda serata di sabato, i militari sono intervenuti in un locale di Cervia, dove un uomo è stato denunciato per porto abusivo di arma. Era infatti stato fermato all’ingresso e trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 7 centimetri.