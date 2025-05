Nella suggestiva cornice del Museo Alfa Romeo di Arese, si è svolta ieri la cerimonia di premiazione della XIV Edizione del prestigioso Premio “Di Padre in Figlio – Il gusto di fare impresa”, un riconoscimento dedicato alle eccellenze italiane che hanno saputo coniugare tradizione e innovazione nel passaggio generazionale.

Tra i protagonisti della serata, Vulcaflex S.p.A., realtà di spicco nel settore dei materiali sintetici tecnici in PVC, che si è aggiudicata il Premio per l’Internazionalizzazione. Un risultato che conferma il posizionamento globale dell’azienda, capace di esportare il 95% del proprio fatturato nei principali mercati internazionali, collaborando con le maggiori case automobilistiche europee e americane.

A rappresentare l’azienda durante l’evento erano presenti il Presidente e il CEO di Vulcaflex,Massimiliano e Roberto Bozzi che hanno espresso grande soddisfazione per il prestigioso riconoscimento. “Questo premio rappresenta il frutto di un impegno costante verso l’innovazione e la sostenibilità, elementi che ci hanno permesso di competere con successo sui mercati globali”, ha dichiarato il CEO.

Fondata a Milano nel 1947 da Attilio Bozzi, Vulcaflex ha saputo evolversi nel tempo grazie a scelte strategiche mirate, come il trasferimento dello stabilimento a Cotignola nel 1965, che ha consentito di incrementare significativamente la capacità produttiva. Oggi l’azienda è un punto di riferimento mondiale nella produzione di materiali per il rivestimento di interni automotive, frutto di una ricerca costante verso soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

Particolare attenzione è rivolta alla sostenibilità ambientale, con iniziative pionieristiche come il progetto Vinyloop per il recupero del PVC negli anni 90 e la linea Nextethic, lanciata nel 2023, che riduce fino al 60% le emissioni di CO2. Inoltre, dal 2021, Vulcaflex pubblica regolarmente il Bilancio di Sostenibilità, un documento che testimonia l’impegno concreto verso un modello di sviluppo sostenibile.

La premiazione di Vulcaflex rappresenta un tributo non solo all’azienda, ma anche al Made in Italy che riesce a eccellere nel mondo grazie a competenze tramandate di generazione in generazione. Il Presidente di Vulcaflex ha voluto dedicare il premio a tutti i collaboratori dell’azienda, che con la loro professionalità e dedizione contribuiscono ogni giorno a costruire un futuro solido e proiettato verso l’internazionalizzazione.

Il Premio “Di Padre in Figlio” si conferma ancora una volta un’importante vetrina per le eccellenze italiane che sanno unire tradizione e innovazione, valori che Vulcaflex incarna perfettamente nella sua visione strategica globale.