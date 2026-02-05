Sabato 7 febbraio 2026 alle ore 10 verrà inaugurata la mostra di Arteterapia “Vorrei Incontr’Arti” presso lo spazio espositivo Pallavicini 22 Art Gallery in viale Giorgio Pallavicini 22 a Ravenna. L’esposizione sarà visitabile sabato 7 febbraio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; domenica 8 febbraio dalle 10 alle 12. Saranno esposte le opere realizzate dai pazienti che hanno partecipato ai corsi di Arteterapia e saranno distribuite copie del catalogo ai soci delle associazioni A.L.I.Ce – lotta all’ictus cerebrale, Alzheimer Ravenna, Ravenna Parkinson, e ai pazienti e caregiver che ne facciano richiesta.

«Vorrei Incontr’Arti – spiega Daniela Toschi, presidente di A.L.I.Ce Ravenna e A.L.I.Ce Emilia Romagna – documenta i lavori realizzati nel corso del laboratorio di Arteterapia rivolto a persone con disabilità acquisita, promosso dalle associazioni A.L.I.Ce. Ravenna Odv, Alzheimer Ravenna Odv e Ravenna Parkinson Odv, che a Ravenna hanno creato il polo della disabilità La Cura in Rete. L’esposizione illustra attraverso gli elaborati artistici delle persone affette da ictus cerebrale, deterioramento cognitivo e parkinson, come l’arte e l’applicazione delle varie tecniche artistiche esercitino un effetto benefico e riabilitativo fisico, cognitivo, socio relazionale a sostegno del tono dell’umore e aspetti psico-comportamentali».

Lo scopo è spingersi oltre la socializzazione con un lavoro multidisciplinare, andando verso la riabilitazione sia fisica che cognitiva. La sfida è prendere confidenza con un modo nuovo di vivere e muoversi nello spazio, dovuto alla malattia. Altro aspetto centrale è l’emotività. Il materiale artistico facilita l’espressione di immagini interne che non sempre vengono espresse verbalmente, arrivando a usare l’arte per “riscrivere sé stessi” contrastando le possibili ripercussioni negative delle patologie, come perdita di autostima e umore depresso.

Al termine dell’inaugurazione è previsto un brindisi di saluto.

L’esperienza riabilitativa rientra nel progetto “Noi ci saremo” finanziato dalla Regione Emilia Romagna, Delibera Giunta Reg. E-R n. 903 del 27/05/2024.

L’evento è promosso e organizzato dalle associazioni A.L.I.Ce. Ravenna Odv, Alzheimer Ravenna Odv e Ravenna Parkinson Odv, in stretto raccordo e sostegno del Comune e della Ausl Romagna, in collaborazione con Carp Associazione di promozione sociale e Pallavicini 22 Art Gallery e beneficia del Patrocinio del Comune di Ravenna.