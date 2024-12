Compito di Hera ripristinare la voragine dell’argine formatasi in via Fratelli Bandiera a Faenza. Dal 20 ottobre, i residenti del Borgotto, una delle zone più colpite dall’alluvione di maggio 2023, vivono con l’apprensione che la buca creatasi possa costituire un punto debole dell’argine in occasione delle grandi piene dovute al persistere delle precipitazioni, e torni a rompersi il rilevato, dando il via ad una nuova alluvione.