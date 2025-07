È tornata disponibile l’area del parcheggio accanto alla ferrovia di Voltana, con una ventina di stalli per le auto nuovamente fruibili dalla popolazione. La zona era stata chiusa all’inizio dell’anno per permettere a Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) di effettuare lavori sulla recinzione ferroviaria. Una volta completata questa parte di lavori, sono stati fatti gli asfalti, i parcheggi sono stati ridisegnati (mantenendone il numero) e la gestione dell’area e degli stalli è adesso in capo al Comune, con un contratto di comodato d’uso di 9 anni.

L’area, vicina a molti servizi e particolarmente importante per la frazione, torna quindi nella piena disponibilità dei cittadini, garantendo sicurezza agli utilizzatori. Il tutto grazie alla collaborazione tra le istutuzioni locali e Rete Ferroviaria Italiana per un’opera che, pur non essendo strettamente legata all’attività caratteristica, ha scelto di ripristinare anche gli asfalti dissestati, come segnalato dai cittadini.