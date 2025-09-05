Nella giornata di giovedì 4 settembre sono state installate, a Voltana, due nuove bacheche funebri che vanno a sostituire quelle danneggiate in modo irrimediabile dal tornado del luglio 2023.

Le due bacheche sono installate al centro della frazione, in via Fiumazzo tra il supermercato e la farmacia, e in prossimità del cimitero, in località Chiesanuova.

«Si tratta di opere molto attese dalla comunità, anche perché sono le uniche bacheche funebri di Voltana, finalmente sostituite da strutture completamente nuove – spiega Fausto Bordini, assessore al Decentramento del Comune di Lugo -. Per due anni, per le affissioni sono state utilizzate bacheche alternative, gentilmente concesse dai titolari, e da oggi viene ripristinato un servizio informativo molto importante per i cittadini».