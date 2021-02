Sono cominciati nella mattina di lunedì 1 febbraio i lavori per la demolizione dello stabile in via Fiumazzo, a Voltana. Da molti anni in stato di abbandono e nel pieno centro della frazione lughese, l’edificio è di proprietà del Demanio e di un privato.

“Dopo anni di lavoro si fa finalmente un passo in avanti nella riqualificazione di un’area nel centro di Voltana – spiegano il sindaco di Lugo Davide Ranalli e la presidente della Consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella Valeria Monti -. Da tempo lavoravamo a una soluzione per restituire ai cittadini voltanesi un luogo rinnovato e sicuro, eliminando degrado e abbandono. Con l’avvio dei lavori di demolizione dello stabile comincia così una fase di recupero di quest’area per restituirla al più presto al territorio”.

La struttura risale all’inizio del ’900 e negli anni ha ospitato la sede di servizi pubblici e abitazioni private.