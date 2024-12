Voltana chiede i lavori sul fiume promessi dopo le alluvioni di maggio: “La gente esasperata mette in vendita le case”

A Villanova sono state 3 le alluvioni, con l’acqua rimasta staniante per giorni. Coinvolte 800 persone, poco meno di un terzo degli abitanti della più grande frazione di Bagnacavallo. Dopo le prime due alluvioni di maggio 2023, erano stati promessi lavori lungo il fiume, ma ad oggi ancora nulla è stato fatto. A settembre 2024, 140 abitazioni hanno subito la terza alluvione. Anche le case che non hanno mai visto l’acqua entrare nei locali, hanno iniziato a mostrare danni dall’alluvione. Il paese sorge sotto il Lamone e i residenti vivono con la paura che qualcosa possa nuovamente succedere. Lungo il corso del fiume, in più punti, si stanno accatastando legname, vegetazione e rifiuti portati dalle varie piene.