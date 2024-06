Ore 14,30 circa un auto una Fiat Tipo familiare con tre persone a bordo sulla via Reale all’altezza di Voltana per cause in via di accertamento dalla Polizia Locale è “volata” nel fosso. Sul posto i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118. Uno dei tre feriti il più grave è stato trasportato con l’elimedica all’Ospedale di Cona a Ferrara mentre gli altri due all’ospedale di Lugo. La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi.