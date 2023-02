È visitabile fino a martedì 28 febbraio presso la sala del centro sociale Ca’ Vecchia di Voltana la mostra “Arte, Amore, Fantasia”, che espone opere realizzate dagli ospiti del limitrofo centro anziani Silvagni, gestito dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna.

Inaugurata il 14 febbraio alla presenza dell’assessore Luciano Tarozzi per il Comune di Lugo, della coordinatrice del centro anziani Nadia Samorini, di Valeria Monti, presidente della Consulta di Voltana e di Marzia Pagani, presidente del centro Ca’ Vecchia, la mostra è stata visitata nei giorni scorsi anche dall’amministratore unico dell’Asp Emanuela Giangrandi.

In esposizione ci sono coloratissime e brillanti opere create dagli ospiti della comunità alloggio con la tecnica del dripping: con le tele stese a terra, gli anziani gettavano il colore dall’alto in assoluta libertà e secondo la propria fantasia in modo liberatorio, privi di ogni condizionamento o ansia.

L’iniziativa rientrava nel progetto di animazione promosso dall’Asp per il 2022 dal titolo “A piedi nudi nel parco”, mirato alla riqualificazione degli spazi aperti delle strutture con fiori, piante e arredi al fine di renderli luoghi sempre più piacevoli, in cui poter soggiornare all’esterno della struttura il più a lungo possibile, favorendo la socializzazione e migliorando il benessere della persona.

L’esposizione è aperta dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Il centro sociale Ca’ Vecchia è in via Amilcare Foschini 1.

Ingresso gratuito.