Anche questo week-end i Ministri Volontari di Scientology di Ravenna sono intervenuti in due parchi pubblici per raccogliere i rifiuti abbandonati e dare così maggiore decoro alle aree verdi della città.

I cittadini volontari hanno raccolto plastica, mozziconi, lattine, bottiglie di vetro, cartoni e molto altro, partendo inizialmente dal Parco di Educazione Stradale per poi proseguire per il Parco Mani Fiorite.



I Ministri Volontari vogliono lanciare un messaggio a tutta la cittadinanza: “Quest’iniziativa è nata prendendo spunto dal consiglio dell’autore L. Ron Hubbard nella guida al buon senso La Via della Felicità che suggeriva che ‘L’idea che ognuno di noi possieda una parte del pianeta e che possa e debba aiutare a prendersene cura, può sembrare esagerata e, a qualcuno, piuttosto irreale. Ma al giorno d’oggi ciò che accade dall’altra parte del pianeta, anche se lontana, può influenzare ciò che accade a casa tua.’ “