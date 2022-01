Avremmo potuto iniziare l’anno elencando le migliaia di ore fatte nei servizi per dare risposte vere al superamento della pandemia; parlando delle ore dedicate a impacchettare mascherine da distribuire; a fare e consegnare spese. Alla tutela del nostro patrimonio culturale come S.Croce. Alla consegna di farmaci, al sostegno alle persone sole, ai detenuti, a fare e sistemare sacchi in alluvioni, alla ricerca di persone scomparse e potremmo proseguire con un lungo elenco sul quale, chi legge potrebbe passare oltre. Questo però è il passato ed è storia . La nostra storia.

Oppure potremmo parlare delle tante numerose cose che abbiamo in programma per il 2022. Un corso per avvicinare i cittadini alla conoscenza della protezione civile, a diventare volontari forse. A continuare dare e cercare di dare risposte a tutti per superare , insieme, questo lungo periodo complicato. A portare aiuto e sostegno nelle emergenze ambientali che non vorremmo vedere ma che , se ci saranno , ci troveranno pronti. A continuare nella realizzazione tanti , forse troppi, progetti sociali. A creare e pensare nuovi progetti che ci permetteranno di non lasciare indietro nessuno. Questo però è il futuro e nessuno sa se , nonostante la nostra voglia di fare e di crederci , potremmo realizzarli.

E allora?

Allora vogliamo raccontare di noi ora. Ora siamo in servizio per raccogliere fondi per il progetto di “Tutti i bambini e le bambine vanno scuola” . Ora siamo impegnati nei servizi per i tamponi. Ora , si ora, stiamo redigendo nuovi importanti progetti per il territorio. Ora. Ecco quello che siamo . Ora nel presente. Sempre in movimento , sempre operativi perché è questo che vuol dire essere un volontario Mistral. Vivere il presente, che si basa sulla nostra lunga storia ultra ventennale , pensando ad un futuro che è sempre un passo avanti ma con la voglia di fare, di esserci di dare risposte.

A tutti auguriamo un presente con la nostra stessa voglia di fare con entusiasmo per aiutare chi è affaticato.

“Dalle difficoltà si esce soltanto se ognuno accetta di fare la parte propria” Grazie Presidente noi ce la stiamo mettendo tutta e accoglieremo tutti coloro che vorranno aggiungersi in questo cammino. Buon 2022.