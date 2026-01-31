Questa mattina i Ministri Volontari di Scientology di Ravenna hanno svolto un intervento di raccolta di rifiuti abbandonati presso il Parco Mani Fiorite.

Nel corso dell’attività sono stati raccolti circa dieci sacchi di rifiuti, tra cui plastica, cartacce, vetro, metalli e altri materiali, restituendo al parco un ambiente più pulito e sicuro.

“I Ministri Volontari di Scientology sono persone comuni che scelgono di dedicare parte del proprio tempo ad aiutare il prossimo, intervenendo in situazioni di bisogno, emergenze o degrado urbano. Il loro motto è “Qualcosa si può fare”, a sottolineare che anche un piccolo gesto può fare la differenza

Con questo intervento al Parco Mani Fiorite, i Ministri Volontari di Scientology di Ravenna confermano il loro impegno nel prendersi cura del territorio e nel promuovere una cultura di responsabilità, collaborazione e attenzione verso l’ambiente”.