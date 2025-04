Sono una decina i volontari che domenica 30 marzo hanno aderito all’iniziativa «Puliamo San Bernardino», organizzata dalla Consulta di decentramento in collaborazione con il circolo Anspi.

L’iniziativa è stata organizzata in concomitanza con la Giornata internazionale rifiuti zero, proclamata dall’assemblea Onu nel 2022 e rientra nel progetto «Lugo rifiuti zero» per promuovere la salvaguardia dell’ambiente e la raccolta differenziata.

Hanno partecipato alla raccolta anche l’assessore alle Politiche ambientali del Comune di Lugo Mauro Marchiani e il presidente della Consulta Ibrahim Saadeh.

«L’obiettivo dell’iniziativa non era certamente quello di ripulire l’ambiente sostituendosi al personale addetto – sottolinea l’assessore Mauro Marchiani -, ma di sensibilizzare i cittadini di tutte le età a mantenere puliti gli spazi comuni e promuovere un ambiente sano, decoroso e senza rifiuti».



La «passeggiata ecologica» ha interessato le strade della frazione, il parco Savorini e le aiuole verdi adiacenti il campo sportivo, oltre ai cortili della scuola primaria «Guglielmo Marconi» e la scuola dell’infanzia «Giovanna Righini Ricci».

In circa due ore e mezzo sono stati raccolti cinque sacchi di pattume tra carta, bottiglie di plastica e vetro, mozziconi di sigarette e tanto altro.

La manifestazione si è conclusa nella sala parrocchiale con una merenda offerta ai partecipanti dal circolo Anspi.