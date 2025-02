Grandissimo successo di partecipanti e tante testimonianze di solidarietà all’evento “Occhi per Dona-R-Ti. Volontari dell’Ausl Romagna si raccontano”, svoltosi ieri a Forlì. ” Il titolo – spiega la dott.ssa Elena Magnani, Coordinatrice Centro Studi AUSL Romagna “Giovanni Donati” per il Volontariato e la Solidarietà – era stato scelto come gioco di parole con il nome del centro studi per il volontariato e solidarietà dell’Ausl Romagna dedicato a Giovanni Donati, proprio a sottolineare uno dei principali obiettivi per cui nacque: valorizzare e unire i valori solidali presenti in molti operatori sanitari, che non si conoscevano e non interagivano fra loro. E’ infatti proprio “vedendo”, lavorando fianco a fianco, che possono crearsi spunti sull’importanza di una visione di Salute globale, di possibilità di scambio professionale e culturale unici tra operatori di realtà sanitarie molto diverse, di abbattere pregiudizi, di svolgere con più consapevolezza il proprio mestiere quotidiano, nel proprio luogo di lavoro. Donarsi e Ricevere.”

“L’evento – prosegue – ha così espresso l’essenza del Centro Studi. Nove sanitari dell’Ausl Romagna (Vincenzo Domenichelli, Vanessa Guidi, Francesco Landi, Massimo Magnani, Martina Mazzocco, Sara Salvigni, Patrizia Serra, AnnaLaura Tinuper, Silvana Trincone) si sono succeduti, nel raccontare le loro esperienze e riflessioni critiche maturate, ciascuno, con enti associativi diversi. Il Centro Studi è infatti uno spazio per qualsiasi realtà associativa, nell’intento di unire forze e progetti.”

L’evento si è concluso con una lettura del Prof Luca Jordan, antropologo dell’Università di Bologna, dal titolo “Cooperazione internazionale: una critica antropologica”, a sottolineare- chiarisce sempre la Magnani – lo spazio formativo che il Centro vuole rappresentare nell’approfondire temi di etica sanitaria e l’importanza, per un sanitario, di avere spunti di approfondimento socio culturali in ambito sanitario per affiancare la cultura tecnico-scientifica.” Tra i moderatori e gli organizzatori dell’evento il direttore sanitario del presidio ospedaliero di Forlì e del Distretto di Forlì, Dr. Francesco Sintoni, membro del comitato scientifico del Centro Studi Gianni Donati