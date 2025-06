Verso alle 00:35 di oggi, i volontari della ANC sono intervenuti tempestivamente per soccorrere una minorenne in grave stato di intossicazione etilica davanti alla discoteca di Marina di Ravenna.

La ragazza, di circa 16-17 anni e probabilmente non residente nel ravennate, è collassata a terra dopo aver consumato un mix di bevande alcoliche. I volontari presenti sul territorio nell’ambito dei servizi di vigilanza e sicurezza hanno immediatamente allertato il 118 e prestato i primi soccorsi.

“L’intervento è stato tempestivo e professionale”, spiega Isidoro MImmi. “Il nostro volontario Željko ha posizionato la ragazza in posizione di sicurezza e monitorato i parametri vitali fino all’arrivo dell’ambulanza, giunta rapidamente da Punta Marina.”

Durante le operazioni di soccorso, è emerso che la minorenne aveva consumato una cena normale seguita da due bicchieri di Jägermeister e una vodka, sviluppando immediatamente dopo reazioni convulsive che hanno portato alla perdita di coscienza.

I volontari hanno anche gestito una seconda situazione critica, prestando assistenza a un’altra giovane che manifestava sintomi di malessere, fortunatamente soccorsa dai suoi accompagnatori.

L’intervento si è concluso con il trasporto della minorenne al Pronto Soccorso, accompagnata dalla madre giunta tempestivamente sul posto dopo essere stata contattata dai volontari.

L’episodio si inserisce in un quadro preoccupante che vede sempre più giovani coinvolti in episodi di abuso alcolico, spesso con conseguenze gravi per la salute.

“Quello che abbiamo osservato è allarmante”,”Numerosi ragazzi in attesa dell’apertura della discoteca mostravano evidenti segni di alterazione e disorientamento. È un fenomeno che richiede un intervento educativo urgente.”