Arriva una sconfitta per l’Olimpia Teodora nel secondo test stagionale di pre campionato, il primo in trasferta, giocato venerdì sera, 20 settembre, a Forlì.

Le padrone di casa si dimostrano più continue e solide, mentre le Ravennati sono ancora alla ricerca della miglior amalgama e hanno alternato una discreta pallavolo ad alcuni momenti di difficoltà, che sono costati cari nel primo e nel terzo set.

Il primo parziale si combatte punto a punto, con Ravenna che mantiene un minimo vantaggio fino a oltre metà set: nel finale un break negativo permette però a Forlì di strappare il successo per 22-25.

La seconda frazione è dominata dalle ragazze guidate da Fabio Falco (vista l’assenza di Coach Rizzi), che addirittura doppiano le avversarie sul 16-8 prima di andare a chiudere 25-18.

Il terzo set è nuovamente equilibrato, ma questa volta è Forlì a conquistare un minimo vantaggio fin dall’inizio. L’Olimpia Teodora resta a contatto, ma come nel primo set subisce un brutto parziale nella fase finale (16-21), cedendo il passo per 21-25.

Come quarto parziale i due allenatori si accordano per giocare un tie break, dove in entrambe le formazioni trovano spazio anche ragazze che avevano giocato meno. Ravenna si porta avanti 8-6 al giro di boa, ma si spegne nel finale perdendo 12-15.

Peccato per il risultato, ma ottimi spunti su cui lavorare per staff e giocatrici, che torneranno in palestra da lunedì.

Il tabellino

Olimpia Teodora: Poggi, Marchesano 11, Pirro 18, Fabbri 10, Casini 7, Gabrielli 3, Franzoso (L); Toppett 2, Fusaroli 1, Benzoni, Bendoni, Piraccini (L), Deizi 2, Balducci 3. All.: Fabio Falco.