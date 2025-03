Si chiude domani, con tutte le partite fissate alle 18, la stagione regolare del campionato di A2 Credem Banca. Per la Consar l’ultima fatica prima dei playoff è la trasferta a Macerata (dirigono Michele Marotta di Prato e Dario Grossi di Roma, diretta streaming su VBTV, la piattaforma di Volleyball World, differita martedì 17 alle 15 sul canale 78 di TeleRomagna) per un confronto in cui entrambe le squadre hanno un obiettivo rilevante da raggiungere. Il turno precedente, infatti, ha aperto a Goi e compagni uno spiraglio per provare a migliorare l’attuale terzo posto, comunque sicuro, con 51 punti, due lunghezze dalla coppia di testa formata da Prata e Brescia mentre ha messo i marchigiani, con il vittorioso blitz in casa della capolista Tinet, nelle condizioni di approdare alla salvezza: a quota 28, basta un punto per mettersi al riparo dal tentativo di aggancio di Reggio Emilia, oggi penultima a quota 25.

“Sarà sicuramente una partita difficile, complicata ma bella da giocare – è convinto il coach della Consar Antonio Valentini – perché entrambe le squadre hanno obiettivi da raggiungere. Ci teniamo a finire nel migliore dei modi una regular season di grande livello sia in termini di vittorie e di punti conquistati che di gioco espresso. In settimana abbiamo lavorato su alcune situazioni un po’ diverse dalle solite proprio perché ormai stiamo entrando nei playoff e vogliamo essere pronti”.

Goi e compagni sono consapevoli di trovare domani un avversario agguerrito e coriaceo che nel proprio impianto sa rendere la vita dura a tutti: lo dimostrano i cinque tie-break su sei gare casalinghe giocate nel girone di ritorno e i sette su dodici, sempre in casa, in campionato. Il bulgaro Valchinov e l’olandese Klapwijk, ex di turno, con 710 punti in due sono i principali terminali offensivi della Banca di Macerata Fisiomed che nel ritorno ha aumentato il suo ritmo: sono 15 i punti ottenuti in 12 gare contro i 13 in 13 partite del girone d’andata. Molto costante anche il cammino della formazione ravennate che ai 28 punti dell’andata ha fatto seguire i 23 della seconda parte, con un match ancora da giocare, acquisendo 19 vittorie. E la fatidica quota 20 è un altro obiettivo che la Consar non vuole farsi sfuggire. “Sono veramente contento del cammino fatto dai ragazzi – ammette Valentini – perché dopo un girone d’andata rilevante sono riusciti a mantenere un ritmo alto anche nel ritorno, seppur con un periodo di flessione che reputo normale e con alcuni momenti in cui abbiamo fatto più fatica. Le 20 vittorie sarebbero una ciliegina sulla torta e sarebbero un’ulteriore legittimazione del lavoro svolto dai ragazzi e di un piazzamento che migliora ulteriormente la posizione della stagione scorsa, anche se la squadra è cambiata quasi totalmente”.

Mercoledì 19 marzo via alla prelazione per gli abbonati e alla prevendita In caso di secondo o terzo posto, la Consar scenderà in campo già domenica 23 marzo alle 18 per gara 1 dei quarti di finale al Pala Costa, che sarà campo di gara per tutta la durata dei playoff. Per gli abbonati è prevista la prelazione mercoledì 19 dalle 17 alle 19 alla biglietteria del Pala Costa. Nella stessa giornata di mercoledì, alle 20, apre la prevendita dei biglietti per tutti i tifosi direttamente sul sito ufficiale della società: www.portoroburcosta2030.it