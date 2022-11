Vola al sesto posto in classifica la Consar Rcm sulle ali del terzo successo consecutivo, il quarto nelle ultime cinque partite. Anche la Tinet Prata si arrende alla squadra di Bonitta, che da quando ha trovato l’organico al completo non ha più sbagliato un colpo. Quattro giocatori finiscono in doppia cifra, Arasomwan la sfiora (9 punti ma 55%), Coscione dispensa grande regia e Goi fa vedere perché è in testa alla classifica delle ricezioni per media ponderata. Vittoria dedicata a Lorenzo Tomassini, finito al pronto soccorso per accertamenti dopo un incidente in motorino mentre si recava al Pala Costa per la partita. Le sue condizioni non destano preoccupazioni. E vittoria che rinverdisce le statistiche: era dal campionato di SuperLega 2017/18 che Ravenna, allora targata Bunge, non vinceva tre gare di fila. In quel caso i successi consecutivi furono cinque, dalla sesta alla decima giornata di ritorno, dal 21 gennaio al 18 febbraio 2018.

Il commento della partita Applausi scroscianti prima del fischio d’inizio per i 4 campioni d’Europa Under 20, Bovolenta e Orioli da una parte, Bonifante e Porro dall’altra. Poi prende vita un set che, tra sorpassi e controsorpassi, resta in equilibrio fino all’11 pari. Qui la Consar Rcm piazza un break importante (7-2, per il temporaneo 18-13) con i punti del trio Bovolenta-Pinali-Orioli. La formazione friulana prova la rimonta appoggiandosi soprattutto a Gutierrez, uno dei due ex della gara. La Tinet risale al -1 (19-18) ma la Cnsar Rcm è brava a evitare di farsi raggiungere. Bovolenta e Comparoni allungano (22-19), e lo stesso Comparoni mette il sigillo al set.

Bovolenta firma i primi tre punti della Consar Rcm nel secondo set, che Prata affronta con l’ex Bortolozzo al posto di Katalan, e Pinali scrive il +3 (5-2). Dopo uno spettacolare recupero difensivo Ravenna trova il +4 (12-8) che infiamma il pubblico del Pala Costa. Un muro di Comparoni vale il +5 (14-9) e Orioli con un ace ben assestato timbra il +6 (19-13). Ravenna scatenata e Prata in chiara difficoltà. Un muro fuori su Pinali frutta il massimo vantaggio (20-13), che poi Ravenna gestisce in tranquillità, chiudendo ancora con Comparoni.

Inizio di terzo set deciso e forte della Tinet, che cambia rotazione, tattica e il ritmo al servizio, dove è prima nella classifica specifica. La squadra di Boninfante si porta sul +4 (3-7, massimo vantaggio ospite fin qui) con un muro di Scopelliti. Fiammata dei padroni di casa che risalgono a – 2 (9-11) sull’asse Arasomwan-Bovolenta ma poi la Tinet, ora decisamente in fiducia, riparte soprattutto con Gutierrez, autore di 4 punti di fila, e sale a + 5 (10-15) e poi va a chiudere su una Consar Rcm che le prova tutte a cambiare il corso del parziale, senza riuscirci.

Inizio di quarto set tutto di marca friulana: 1-5, con i primi due punti, come nel set precedente, firmati dall’ex Bortolozzo, e Bonitta chiama il time out. E’ la scossa che serviva: Comparoni dal centro e a muro, Pinali dai nove metri (terzo ace per lui) rianimano la Consar Rcm (4-5) e aprono una fase di equilibrio. Orioli si prende la scena: griffa il 6 pari e poi il vantaggio (8-7) con due attacchi da posto 4 e con un ace manda Ravenna a +2 (10-8). Coscione sbroglia sottorete: è 13-10. Un altro ace di Pinali vale il 15-11. Ravenna dilaga, Prata molla. E come a Villa d’Agri è Orioli a mettere a terra l’ultimo pallone del match, mettendo il sigillo ad una prestazione monstre, con 15 punti, 54% in attacco e 58% in ricezione.

Il commento di coach Bonitta. “Abbiamo fatto benissimo i primi due set. Il terzo l’abbiamo perso anche e soprattutto per meriti della Tinet che ha giocato bene. Nel quarto, dopo esserci trovati sotto 1-5, con la squadra poco focalizzata, siamo stati bravi a riprendere a giocare una buona pallavolo. Ci siamo riorganizzati, abbiamo saputo soffrire e abbiamo chiuso con quattro giocatori in doppia cifra, con una qualità importante di gioco dal 6 pari in poi. La classifica è decisamente buona e da quando siamo al completo abbiamo sempre vinto ma comincerò a tirare le somme solo alla fine del girone d’andata e lì potremo cominciare a definire gli obiettivi”.

Il tabellino

Ravenna-Prata 3-1 (25-23, 25-18, 19-25, 25-19)

CONSAR RCM RAVENNA: Coscione 2, Bovolenta 19, Arasomwan 9, Comparoni 10, Orioli 15, Pinali 13, Goi (libero), Orto, Pol. Ne: Chiella (lib.), Mancini, Truocchio. Ceban. All.: Bonitta.

TINET PRATA: M. Boninfante 2, Gutierrez 21, Katalan 2, Scopelliti 4, Petras 14, Porro 7, De Angelis (lib.), Bruno, Bortolozzo 6. Ne: Pegoraro, Ughelini, Gambella (lib.), De Giovanni. All.: D. Boninfante.

ARBITRI: Clemente di Parma e Sabia di Mezzocorona.

NOTE: Durata set: 27’, 25’, 26’, 26’, tot. 104’. Ravenna (7 bv, 18 bs, 8 muri, 9 errori, 52% attacco, 57% ricezione, 29% perf.), Prata (4 bv, 21 bs, 10 muri, 5 errori, 43% attacco, 39% ricezione, 23% perf.). Spettatori: 750.