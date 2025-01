Chiude il girone di andata nel migliore dei modi l’Olimpia Teodora che al PalaCosta batte nettamente 3-0 la terza in classifica Aduna Padova con una prestazione da incorniciare.

Le Leonesse giallorosse disputano infatti un primo set strepitoso con il 55% in attacco e mantengono alta la pressione nel prosieguo del match. Nella terza frazione l’unico calo di tensione, complice anche un gran turno di servizio avversario, costa un parziale di 0-10 che rimette in discussione la gara, dal 20-12 al 20-22, ma le ravennati reagiscono con grande grinta chiudendo il match ai vantaggi.

Quarta vittoria consecutiva per l’Olimpia Teodora, che ha portato a casa tutti e 6 i punti disponibili dopo la sosta di Natale: Ravenna resta così agganciata al gruppone di centro classifica, che comprende ben 8 squadre, ad appena 4 punti dal terzo posto; 8 invece le lunghezze di vantaggio sul quart’ultimo posto, occupato da Forlì.

Il campionato riprenderà il 1 febbraio, dopo la sosta di una settimana a cavallo tra girone di andata e di ritorno, con la partita casalinga contro Jesi (fischio d’inizio ore 17 al PalaCosta).

La partita

Al fischio d’inizio Coach Rizzi conferma la formazione solita delle ultima settimane con Poggi e Casini in diagonale, Fabbri e Marchesano centrali, Pirro e Balducci bande, Franzoso libero.

Ravenna parte forte mettendo tanta pressione al servizio: due ace consecutivi di Balducci valgono il 6-2 e le padrone di casa pian piano allungano ulteriormente, con ottime difese e grandi percentuali in attacco. Le giallorosse doppiano le avversarie sul 16-8 e toccano il massimo vantaggio sul 19-10, Padova prova a scuotersi (19-13) e recupera fino al -5 (22-17), ma il primo set resta saldamente in mano ravennate, 25-19 il finale.

Un altro ace di Balducci apre il secondo parziale, con l’Olimpia Teodora che prova a replicare quanto fatto nella frazione precedente e parte 5-2. Le ospiti reagiscono subito (6-5) e trovano il sorpasso con il servizio vincente di Marcuzzi per l’8-9. La risposta giallorossa non tarda ad arrivare, ancora con un ace di Balducci per il 12-9 e Ravenna rimane avanti 16-13 grazie al muro di Fabbri. Padova non molla e torna a contatto due volte, prima sul 17-16 poi sul 22-20, dopo che il turno al servizio di Casini aveva portato le padrone di casa avanti 21-16. Nel finale, però, le Leonesse controllano e si portano sul 2-0 chiudendo il parziale per 25-21.

In avvio di terzo set l’Olimpia Teodora alza l’intensità a muro con Marchesano, Poggi e Balducci, poi l’ace di Casini vale il 7-3 e costringe al timeout la panchina ospite. L’inerzia non cambia e Ravenna tocca il 12-5, poi Padova cerca di riavvicinarsi (13-9), ma viene respinta ancora da due muri di Marchesano, per il 16-10 prima e il 20-12 poi. Quando la gara sembra ormai chiusa, un clamoroso turno al servizio di Wabersich ribalta il punteggio con un incredibile parziale di 0-10 con cui le ospiti vanno avanti 20-22. Nel momento di massima difficoltà, però, le Leonesse superano il blackout e pareggiano subito con il sesto ace della gara di Balducci (22-22), conquistando poi set e partita al terzo match point per 27-25.

Il tabellino

Olimpia Teodora Ravenna – Banca Annia Aduna Padova 3-0 (25-19, 25-21, 27-25)

Olimpia Teodora: Franzoso (L), Poggi 1, Marchesano 12, Pirro 10, Fabbri 6, Casini 16, Balducci 12; Toppetti, Gabrielli, Nika. N.e.: Benzoni, Bendoni, Piraccini, Missiroli. All.: Rizzi. Ass.: Falco.

Aduna Padova: Volpin 9, Giay 2, Pasa 9, Sgherza 11, Wabersich 11, Masiero (L), Marcuzzi 7; Nordio, Pierdonati, Dainese 4, Comotti 3. N.e.: Zilio, Callegaro, Zampi. All.: Rondinelli. Ass.: Schiavo.