La Pietro Pezzi non riesce a bissare la bella prestazione della scorsa settimana e tra le mura amiche del Pala Costa è Cesenatico a giocare meglio e a vincere la gara 1-3.

Ad iniziare il match per la Pietro Pezzi sono Di Felice al palleggio, Dovganyuk opposto, Foschini e Visani al centro, Boscherini e Morigi laterali, liberi Passanti e Gardini.

Primo set di marca ospite, dopo un inizio in equilibrio i rivieraschi prendono un break decisivo dal 10-10 al 11-15; la Pietro Pezzi prova a recuperare, ma la rimonta si spegne sul 23-25.

Nel secondo parziale è un’altra musica. I padroni di casa trovano le misure al Cesenatico, combattono e grazie al 25-21 pareggiano il conto dei set.

Ma è un fuoco di paglia perché nelle restanti due frazioni è Cesenatico a rialzare la testa.

Nella terza frazione gli ospiti comandano dall’inizio alla fine e nel quarto parziale dopo che la Pietro Pezzi si era illusa sul 9-6 e 12-11, è ancora Cesenatico ad arrivare per prima a 25.

Nel quarto turno di campionato la squadra ravennate sarà di scena sul campo del Viserba il prossimo sabato 1 novembre con inizio gara alle 17.

Pietro Pezzi – Pall. Cesenatico 1-3 (23-25, 25-21, 14-25, 19-25)

Pietro Pezzi: Di Felice 3, Fabbri 16, Morigi 8, Boscherini 9, Dovganyuk 8, Passanti L1, Gardini L2, Visani 8, Foschini 6, Vitali 0, Saffioti 0.

All. Saporetti.