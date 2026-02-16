Giornata storta per la Pietro Pezzi che, nel secondo match del girone di ritorno, giocato sabato tra le mura amiche del Pala Costa, trova una netta sconfitta, frutto di percentuali basse in quasi tutti i fondamentali e complice l’ottima prestazione degli ospiti.

Di Felice al palleggio, Dovganyuk opposto, Fabbri e Boscherini schiacciatori, Passalacqua e Visani al centro con Gardini nel ruolo di libero è la formazione che inizia il match.

Equilibrio nelle prime fasi, poi gli ospiti prendono il largo, la Pietro Pezzi non sfrutta alcune chance e gli avversari portano a casa agevolmente il set.

Nel secondo parziale è ancora Pontelagoscuro a partire forte 0-4, la Pietro Pezzi cerca di rimanere a contatto e trova il pareggio sul 16 pari, ma è solo un fuoco di paglia perché gli ospiti tornano prepotentemente avanti fino al 19-24. Una calò ospite aiuta la Pietro Pezzi ad avvicinarsi ma non è sufficiente ed è 0-2.

L’ultimo set è come il precedente con i ferraresi sempre avanti meritatamente. I cambi non danno l’effetto sperato e l’intera posta in palio è giustamente degli ospiti che vendicano la sconfitta dell’andata.

Prossimo turno in calendario sabato 21 febbraio; per la Pietro Pezzi ancora una gara complicata in casa del Volley Cesenatico.

Pietro Pezzi – Arredo Uno 0-3 (19-25, 23-25, 20-25)

Pietro Pezzi: Di Felice 1, Dovganyuk 12, Passalacqua 10, Visani 6, Boscherini 13, Fabbri 5, Morigi 1, Baroni 1, Saffioti0, Vitali 0, Gardini L1, Passanti L2.

All. Saporetti.