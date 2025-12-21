L’Olimpia Teodora saluta il 2025 nel migliore dei modi, con una vittoria netta che consolida il primo posto in classifica e certifica un percorso fin qui impeccabile. Una prestazione di grande maturità tecnica e mentale, che conferma la solidità di una squadra cresciuta settimana dopo settimana e capace di imporsi con autorità anche nelle gare meno spettacolari, ma più significative.

La partita si sviluppa senza grandi strappi emotivi, ma è proprio nella gestione del gioco che le ravennati costruiscono il successo. Fin dalle prime battute emerge la superiorità organizzativa dell’Olimpia, che prende subito il controllo grazie a un muro efficace e a una fase difensiva attenta, capace di trasformare anche i palloni più complessi in nuove occasioni offensive.

Nel primo parziale la Teodora scava rapidamente il solco, amministrando il vantaggio con ordine e lucidità fino alla chiusura del set. Nel secondo arriva forse la prova più convincente dell’incontro: ricezione precisa, continuità in attacco e grande intensità difensiva permettono alle padrone di casa di dettare il ritmo e allungare con decisione.

Il terzo set vede un breve tentativo di rientro delle avversarie, ma la risposta dell’Olimpia è immediata. La squadra mantiene compattezza, ritrova efficacia offensiva e chiude il match senza concedere spazio a rimpianti, confermando una superiorità mai realmente in discussione.

Il bilancio di fine anno parla chiaro: primato in classifica, imbattibilità conservata e un gruppo che continua a crescere sotto ogni aspetto. Resta ora l’attesa per il futuro, con l’auspicio che il 2026 possa portare nuove risorse e sostegni per trasformare questo straordinario percorso sportivo in un progetto ancora più ambizioso.

Tabellino

OLIMPIA TEODORA – VTB BOLOGNA 3-0 (25-16, 25-14, 25-16)

Olimpia: Poggi 3, Marchesano 7, Monaco 9, Boninsegna 14, Fabbri 9, Casini 17, Franzoso (L); Campoli. NE: Ratti, Manghi, Bendoni, Cangini, Piani, Balducci. All. Rizzi.

Vtb Bologna: Taiani 3, Fucka 7, Bongiovanni 7, Pinali 3, Neriotti 11, Saccani , Cavalli (L); De Paoli 2, Dallolmo (2L), Carnevali 1. All. Ghiselli