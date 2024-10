“Abbiamo giocato una partita sontuosa”. La frase di coach Loris Polo sintetizza la prestazione della Fenix Energia che ha bagnato il debutto casalingo in campionato, vincendo 3-0 con l’Emanuel Riviera Volley, una delle squadre più attrezzate del campionato. Dopo un primo set combattuto terminato 25-20, le faentine prendono l’inerzia del match, concedendo 14 e 17 punti nei due set successivi.

“Siamo super solidi e lavoriamo benissimo in palestra – commenta l’allenatore – abbiamo qualche difficoltà come tutti, ma l’atteggiamento è sempre super propositivo e non posso che essere contento. Ero molto ansioso nel giocare questa gara, perché affrontavamo una squadra forte formata da tante giocatrici che erano in B2 lo scorso anno ed ero curioso di vedere se il lavoro in palestra si rifletteva con la prestazione in campo: così è stato e faccio i complimenti alle ragazze. Abbiamo avuto pochissimi momenti di calo nei set e l’atteggiamento in difesa è stato ottimo. Elogio tutte, ma adesso dobbiamo pensare al recupero con Bellaria di martedì, squadra forte, ma che affronteremo con il morale alto e consapevoli che il lavoro paga come si è visto”

La Fenix Energia scenderà in campo martedì 29 ottobre alle 21 sul campo del Gut Chemical Bellaria, gara della seconda giornata non disputatasi sabato 19 ottobre. Sabato 2 novembre alle 17.30 sarà invece in casa del Rainbow Forlimpopoli.

Fenix Energia Faenza – Emanuel Riviera Volley Rimini 3-0 (25-20; 25-14; 25-17)

FAENZA: Cavallari 4, Alberti 15, Melandri ne, Benedetti 8, Gorini ne, Morelli 12, Guardigli ne, Gallegati ne, Bertoni ne, Francesconi 11, Maines 4, Calderoni (L1), Goni ne, Ramponi ne. All.: Polo

NOTE. Punti in battuta 9; Errori battuta: 7; Muri: 4; Punti in battuta subiti: 5