C’è un volto nuovo in casa Porto Robur Costa 2030. Dall’Energy Wimore Parma arriva in prestito esclusivamente per la squadra Under 19 il centrale Robert Stefan Chirila. Nato a Parma il 10 marzo 2005, alto 2 metri, Chirila fa parte e continuerà a far parte del roster della prima squadra ducale, che milita in A3, nella quale è approdato dopo avere compiuto la trafila nel club della sua città e in cui proprio sabato scorso ha fatto il suo debutto, nel match di Monselice.

Per accordi specifici con l’Energy Volley, Chirila si allenerà un giorno alla settimana a Ravenna con il gruppo dell’Under 19 con cui disputerà la seconda parte della stagione, nella quale l’obiettivo più immediato è la qualificazione alla fase regionale. A seguire, la Consar Under 19 affidata a Francesco Guarnieri punta a essere protagonista in regione e, in caso di successo, nelle finali nazionali.

“C’erano già stati contatti con la società a settembre – spiega il quasi 18enne centrale – che però non si sono concretizzati. Ma i canali sono rimasti aperti e adesso si è materializzata l’opportunità di venire qui a Ravenna. Per me è una grande emozione e un’occasione straordinaria di crescere e migliorare in un club che è una vera scuola per i giovani. Spero di ripagare al meglio la fiducia che mi è stata concessa”.

Intanto, dopo avere vinto la regular season con otto vittorie per 3-0, ieri sera alla palestra Itis la squadra di Guarnieri ha sconfitto con un netto 3-0 (25-8, 25-8, 25-11) l’Omar Rimini nella gara dei quarti di finale playoff della fase interterritoriale. E ora affronterà in semifinale, in data e luogo da definire, la vincente del match tra Querzoli Forlì e Volley Club Cesena, match in programma questa sera.