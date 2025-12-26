Il 2025 della Consar Ravenna si chiude con una sconfitta al tie-break contro l’Essence Hotels Fano al termine di una partita che è stata come un giro sulle montagne russe. Il Fano vince con merito il primo set, Ravenna ribalta il risultato, la formazione marchigiana pareggia i conti ma ci vogliono sei set ball e poi governa al meglio il quinto e decisivo set andando in vantaggio e non facendosi mai raggiungere, dopo il 2-2 iniziale che si rivela effimero per i romagnoli. La batteria di attaccanti marchigiani imperversa, con Fornal che stampa 26 punti, l’opposto Tonkonoh che ne fa 21 e si prende il premio Mvp e Merlo che chiude con 18. In casa Consar, Zlatanov marca la miglior prestazione stagionale con 28 punti e un 54% di positività, mentre Bartolucci si fa sentire al centro con 13 punti e un 63% di positività. Ora la Consar, che sale a 28 punti, attende i risultati di domenica per vedere quali effetti avrà sulla classifica questa battuta d’arresto.

La cronaca della partita Pronti via e gli ospiti volano già sullo 0-3 e sull’1-5 con Tonkonoh assai efficace e una Consar poco reattiva. Bartolucci dà la scossa e avvia un break di 4-1 che sembra rimettere in carreggiata i suoi. Ma la pressione e l’efficacia della squadra ospite scavano un nuovo solco (8-13) ed è ancora un’azione vincente di Bartolucci a innescare un’altra reazione romagnola che produce la parità a quota 15, con Zlatanov che ha scaldato nel frattempo braccia e mani. Fano, però, sorretta da un buon muro e da un’efficace difesa riparte con un altro break di quattro punti (16-20), che smonta i padroni di casa. Gli ultimi due punti di Fornal danno a Fano il primo set.

Nel secondo set è buona la partenza di Goi e compagni che tengono il cambio palla e cominciano ad aumentare l’intensità e la qualità del proprio gioco. L’Essence Hotels prova un primo scatto (8-10) e allunga a +3 (11-14) sfruttando un errore in attacco di Ravenna, che fatica tantissimo a prendere in mano la partita ma non molla. E la sua tenacia è premiata con la conclusione vincente di Zlatanov che corona il lungo inseguimento di Ravenna sul 21 pari. E lo stesso Zlatanov firma il primo vantaggio dei suoi (22-21) e Bartolucci il punto del doppio set ball (24-22). Dimitrov mette a segno il punto del 25-23 e dell’1-1.

Più rinfrancata e convinta, la Consar inizia bene anche il terzo set (7-4), poi due poderosi muri di fila con Ricci e Fornal fanno risalire Coscione e compagni (10-9), e Tonkonoh griffa la parità a quota 11. Ravenna fiuta il pericolo e sfruttando un errore al servizio degli ospiti si riprende quel piccolo margine di tre punti di vantaggio (16-13) che riesce a difendere dai tentativi di un Fano mai domo. Poi entra finalmente il servizio a Russo e sono due ace che portano Ravenna a +5 (23-18). Il 2-1 arriva su un errore in battuta di Fornal.

Si comincia punto a punto nel quarto set, poi l’Essence Hotels piazza un break di tre punti (4-6), subito rintuzzato da una doppietta di Zlatanov per il 6 pari. L’ace di Valchinov vale il sorpasso (7-6) e un errore avversario il +2 (9-7). Mengozzi pareggia dopo una lunga e bella fase di gioco (13-13). Ancora punto a punto tra due squadre che forzano molto dalla linea dei nove metri e sbagliano poco in attacco. La squadra marchigiana spezza l’equilibrio segnando tre punti di fila (19-22). Sotto 21-24, Goi e compagni trovano in Zlatanov il terminale offensivo per annullare i tre set ball. Zlatanov e Valchinov cancellano anche il quarto e quinto set ball ma al sesto Fano va a segno con l’ace di Ricci.

E come accaduto nel primo set, anche nel tie-break, la migliore partenza premia la compagine di Moretti che dopo il 2-2 iniziale sull’asse Fornal-Tonkonoh trova il break da tre punti che Ravenna non riesce a recuperare. Merlo trova la parallela giusta per il +4 (6-10). Dopo l’ultimo time out Zlatanov sigla i due punti della speranza (10-12), Bartolucci la conclusione del -1 (12-13). Tonkonoh passa il muro ravennate (12-14) e Fornal segna il punto della vittoria fanese.

Il commento di coach Valentini “Per questa sconfitta c’è demerito nostro e sicuramente c’è del demerito mio perché i ragazzi non sono arrivati bene alla partita e questo vuol dire che ho lavorato male in settimana. L’approccio non è stato buono, e anche la gestione di situazioni facili non è stata ottimale, non avevamo energia, eravamo scarichi. Mi assumo la responsabilità e faremo tutte le riflessioni che servono. Nonostante questo eravamo andati avanti 2-1 ed eravamo riusciti a recuperare il quarto set, ma riconosciamo anche i meriti di Fano che ha disputato un’ottima gara”.

Il tabellino

Ravenna-Fano 2-3 (19-25, 25-23, 25-21, 26-28, 12-15)

CONSAR RAVENNA: Russo 5, Dimitrov 15, Bartolucci 13, Canella 4, Zlatanov 28, Valchinov 19, Goi (lib.), Gottardo 1, Ciccolella, Giacomini. Ne: Iurlaro, Bertoncello, Gabellini, Asoli (lib.). All.: Valentini.

ESSENCE HOTELS FANO: Coscione 1, Tonkonoh 21, Ricci 11, Mengozzi 4, Fornal 26, Merlo 18, Iannelli (lib.), Roberti, Galdenzi, Rizzi. Ne: Bisotto, Falcioni, Sorcinelli, Paganucci (lib.). All.: Moretti.

ARBITRI: Lambertini di Parma e Sessolo di Fontanelle (TV).

NOTE: Durata set: 25’, 30’, 28’, 39’, 19’, tot. 141’. Ravenna (4 bv, 21 bs, 7 muri, 10 errori, 48% attacco, 53% ricezione), Fano (4 bv, 16 bs, 13 muri, 6 errori, 49% attacco, 42% ricezione). Spettatori: 1302. Mvp: Tonkono