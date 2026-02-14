Ravenna-Lagonegro, atto terzo. Dopo le due partite giocate a Ravenna nell’arco di due mesi, per il girone d’andata del campionato di A2 e per i quarti di finale di Coppa Italia, con doppio successo ravennate, la sfida ora si sposta in Basilicata al Palasport di Villa d’Agri di Marsicovetere. Il match, in programma domani alle 16, con diretta gratuita su Dazn e in differita martedì alle 15 sul canale 78 di Tele Romagna, è valido per la 19esima giornata, sesta del girone di ritorno della A2 Credem Banca e mette di fronte due squadre che stanno disputando un’ottima stagione. La formazione di coach Valentini è seconda con 38 punti, appaiata all’Abba Pineto, è reduce da due vittorie di fila in campionato e prova in questa volata finale verso i playoff a mantenersi sul podio della classifica. Il sestetto di Waldo Kantor, uno dei tanti ex Ravenna di questo match insieme a Martins Arasomwan, Giacomo Raffaelli e Leonardo Sanchi, è sesto con 29 punti, il miglior punteggio dei suoi anni di A2, ed è la regina del tie-break, avendone già giocati otto. C’è grande entusiasmo, quindi, in casa Rinascita ma c’è anche la consapevolezza di essere dentro una stagione che può regalare i playoff alla società lucana ed è un fattore che la Consar, nella quale l’ex di turno è Saverio Di Lascio alla Rinascita nel 2016/17, tiene in debita considerazione.

“Lagonegro è una squadra che sta giocando molto bene, che sta tenendo testa a tante rivali quotate – sottolinea il coach della Consar Antonio Valentini – come dimostrano i tie-break che ha giocato con Brescia, con cui ha vinto, e Aversa, contro cui ha giocato senza disporre del suo opposto Cantagalli. L’abbiamo vista da vicino nelle due partite qui al De Andrè e abbiamo avuto conferma che si tratta di una formazione capace di stare sul pezzo, che dispone di giocatori esperti e molto tecnici”.

Per Goi e compagni, partiti questa mattina alla volta della Basilicata, si profila un match pieno di insidie. “Ne siamo consapevoli – conferma Valentini – e siamo pronti ad affrontarlo. In settimana abbiamo lavorato, come al solito, con grande impegno e ritmo e siamo convinti di avere preparato bene questa gara: poi saranno fondamentale sia l’approccio che avremo sia la capacità di esprimere una pallavolo di grande livello”.

Sul fronte dei numeri, la gara di domani potrebbe permettere ad Andrea Canella di superare i 100 attacchi vincenti in regular season, gliene mancano tre, e a Samuil Valchinov i due tra campionato e Coppa Italia: ne servono otto. Traguardo personale in vista anche per Manuel Zlatanov, a 12 punti da quota 300 in questa regular season: con 288, al momento, è nono nella classifica individuale dei cannonieri.

Ad arbitrare la partita saranno Stefano Chiriatti di Lecce e Antonio Gaetano di Curinga.